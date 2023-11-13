حملات لإزالة تعديات ومخالفات بناء وعلي الأراضي الزراعية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن عدة حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في مختلف الأماكن في المحافظة وجرى إزالة التعديات والتعامل مع المخالفات.

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها إلى أن حملات التعديات جاءت فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف البناء المخالف والتعديات وضرورة الازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات.

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أنه جرى ملاحظة تنفيذ أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات بشارع الجيش بالمنصورة، وجرى على الفور بتوجيه لجنة هندسية وفنية لمعاينة العقار وفحص التراخيص الصادرة واتخاذ الإجراءات الفورية نحو إزالة الأعمال المخالفة وتنفيذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

حملات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية أن البناء المخالف بكل أشكاله وصوره، والتعديات على أراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية وجهود أجهزة المحافظة مستمرة للتصدي لها من خلال تطبيق القانون بكل حزم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل في مركز ومدينة المنزلة بجري عمل حملات بهدف التصدى لكل أشكال البناء المخالف أو على الاراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات، إذ قام المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة السنبلاوين وبمشاركة أحمد ماهر رئيس الوحدة المحلية بالبصراط لإزاله سور مخالف من البلوك الأبيض بناحية ترعة الأحمدية وتم إزالة المخالفة.