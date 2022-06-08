إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات مكبرة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية في المنيا، من حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن إيقاف أعمال ترميم بشارع طه حسين التابع لحي شمال المدينة، دون الحصول على ترخيص، وكذلك إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص بسور منور بشارع التربية والتعليم، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة كفر المنصورة، وتم التحفظ على المعدات، كما تم رفع إشغال طريق مخالف للقانون بشارع متفرع من شارع 6 اكتوبر بحي غرب المدينة.

بناء مخالف على أرض زراعية بقرية عقيلة سعد

وأوقفت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، حالة تعدي بالبناء المخالف للقانون داخل الكتلة السكنية على ترعة النسوان التابعة لقرية ماقوسة، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار من إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف للقانون على أرض زراعية بقرية عقيلة سعد، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل 3 حالات تعدي في المهد على أراضي أملاك دولة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة القمامة والمخلفات الصلبة من مقلب أبوان

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تنظيم حملات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بصفة دورية ومستمرة من المقالب الوسيطة والطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، ومن القرى التابعة لكل مركز والتخلص الآمن منها وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من مقلب قرية إبوان، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم نقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي الشرقي.