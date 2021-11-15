إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات بالأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، صباح اليوم، حملة إزالة مكبرة استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة وكذلك منافع ري بناحية النجوع ونجع الشيخ فضيل بمركز إسنا، في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لجميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالاستمرار في أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت حملات إزالة التعديات في محافظة الأقصر وتحديدًا مركز إسنا عن إزالة عدد 10 حالات تعدٍ بينها 7 حالات على مساحة 829م2 عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والطوب الأبيض.

إزالة 3 مخالفات بمساحة 2344م2

كما أسفرت حملات إزالة التعديات عن إزالة 3 مخالفات بمساحة 2344م2 عبارة عن تعدٍ بالتجريف والزراعة على حرم الري دون سند من القانون في قرى مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

حملات موسعة داخل قرى مركز إسنا

وفي نفس السياق يقوم مركز إسنا بمشاركة مسؤولي النظافة بحملات موسعة داخل قرى المركز لرفع المخلفات الصلبة والأتربة المتراكمة بالقرى والنجوع التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، من خلال استخدام اللوادر ومعدات الحفر المتنوعة، كما يتم غسل الشوارع وتنظيفها عقب إزالة الأتربة ضمن حملات النظافة الموسعة التي يقوم بها رجال وعمال قسم النظافة بالمركز، فضلا عن الاستعداد لحفل افتتاح الكباش من خلال تطهير الشوارع في كافة أرجاء المدينة.