«تنظيم الاتصالات» يحصل على شهادة «الأيزو 27001» في تأمين المعلومات

حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة «الأيزو 27001» في نظام تأمين المعلومات، في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي داخل المؤسسة، وذلك بالتعاون مع شركة (JAS-ANZ).

جاء ذلك في إطار حرص جهاز تنظيم الاتصالات على تطبيق المعايير الدولية في كافة آليات عمله المؤسسي، وعلى رأسها تأمين تداول المعلومات عبر الشبكات والنظم المعلوماتية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، وتعزيز استراتيجية الأمن المعلوماتي، بما يسهم في دعم تصنيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي وماله من أثر إيجابي على تعزيز المناخ الاستثماري، في ظل بيئة اتصالات مؤمنة وفقًا للمعايير الدولية.

ما هي شهادة شهادة الأيزو 27001؟

وتُعد شهادة الأيزو 27001 هي المعيار الأعلى عالميًا في مجال تأمين تداول المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير صارمة في تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات الهامة.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري في ديسمبر 2021، وتم منحها للجهاز للعام الثاني على التوالي في 2022، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات.

المركز 32 في التصنيف الدولي للأمن السيبراني

وعلى المستوى الدولي، ومن خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، حصل جهاز تنظيم الاتصالات، في وقت سابق، على المركز 32 في التصنيف الدولي في مجال الأمن السيبراني (GCI)، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2021 من إجمالي 193 دولة حول العالم.

كما حصل على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022 في المؤتمر الرابع للأمن السيبراني بتونس، وحصل أيضًا على المركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية 17 للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-SG17) ممثلاً عن أفريقيا.