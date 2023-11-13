رسالة دكتوراه حول إعادة تكوين الأوعية الدموية التاجية لدى مرضى السكري

أعلنت جامعة أسيوط، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطبيبة رباب عماد أحمد محمد مشهور، أخصائية الأمراض الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية، تحت عنوان «التنبؤ بنتائج إعادة تكوين الأوعية الدموية التاجية لدى مرضى السكري من النوع الثاني المصابين بمتلازمة الشريان التاجي الحادة»، بمستشفى القلب الجامعي.

متلازمة القلب الحادة

وأوضحت الباحثة، أن الرسالة شملت 206 مرضى، تتراوح أعمارهم بين 18-70 سنة من المصابين بمتلازمة القلب الحادة من نوع STEMI وNSTEMI في كلٍ من قسم الطب الباطني، والمستشفى الجامعي لأمراض القلب وجراحة القلب في جامعة أسيوط، وخضع كل مشارك إلى فحص القلب الكامل، وإنزيمات القلب مثل التروبونين ، وسكر غير صائم ، وظائف الكبد والكلى وصورة دم كاملة، وتتبع تخطيط القلب وتخطيط صدى القلب التقليدي، وتخطيط صدى القلب بتتبع النقطة تتبع النقطة للبطين الأيسر، معدل الإجهاد الطولي المحيطي، معدل الإجهاد العالمي، تتبع النقطة للبطين الأيمن و معدل الإجهاد الطولي.

ارتفاع ضغط الدم

وخلصت الرسالة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها؛ أن وجود التاريخ السريري السابق للقسطرة، ووجود ارتفاع ضغط الدم والعلاج المشترك لارتفاع ضغط الدم؛ أعلى بشكل ملحوظ في مرضى السكري الذين تعرضوا لمتلازمة الشريان التاجي مقارنة بالمرضى غير المصابين بالسكري، ومرضى السكري أكثر عرضة لانخفاض مؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، في عام واحد من المتابعة بعد الإجراء إما بالقسطرة التاجية، أو إعادة تكوين الشرايين التاجية من المرضى غير المصابين بالسكري، مرضى السكري لديهم مستويات أعلى من اليوريا في الدم، والكرياتينين في الدم ، ومستويات الهيموجلوبين أقل من المرضى غير المصابين بالسكري، وكان لهذه الفئة من المرضى أيضا تغير أعلى في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم في عام واحد من المتابعة بعد التدخل، نتائج تخطيط صدى القلب وتخطيط صدى القلب بتتبع النقطة، كان لدى مرضى السكري مؤشرات أكثر تأثيراً لضعف البطين الأيسر من المجموعة غير المصابة بالسكري.