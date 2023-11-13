النائبة رغدة نجاتي: التغيرات المناخية تهدد بانقراض 40% من المحاصيل الصالحة للأكل

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاق الفرعي بين الحكومتين المصرية والكندية حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، قائلة: «أوافق على هذه الاتفاقية والتي تتعلق بأهم قطاع إنتاجى وهو الزراعة مصدر الأمن الغذائي، لاسيما أيضا في ظل التحديات الخطيرة التى تواجهه وأهمها التغييرات المناخية ونقص المياه».

ملف التغيرات المناخية

وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يحسب للدولة المصرية اهتمامها الكبير بملف التغيرات المناخية، لاسيما بعد استضافة قمة المناخ cop 27 العام الماضي والذى خرج عنها عدد من التوصيات الهامة لمواجهة التغييرات المناخية.

وأضافت أنّ قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك نحو 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك مئات المحاصيل الزراعية مهددة بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة التي تضاعفت، وازدادت وتيرتها في كل قارات العالم تقريبًا.

حجم الإنتاج الزراعى

وأكدت عضو مجلس النواب أن ذلك يتطلب الإسراع في خطوات الاستعداد لمواجهة تلك التحديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج الزراعي، وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بالأمن الغذائي.

وطالبت بضرورة استفادة محافظة الوادى الجديد من تلك الاتفاقية، لاسيما وأنها تمتلك مساحة واسعة من الرقعة الزراعية المؤهلة للزراعة، داعية الحكومة إلى التوسع في مثل تلك الاتفاقيات التي تساعد البلاد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو ما يأتى في إطار تنفيذ توصيات قمة المناخ cop 27.