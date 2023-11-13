حملة السيسي تعقد اجتماعا مع هيئات مكاتبها الرسمية في جميع المحافظات

عقدت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اجتماعا تنظيميا في مقرها الرئيسي بالقاهرة، مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في جميع المحافظات.

عُقِد الاجتماع برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبحضور هيئة مكتب الحملة الرسمية، مشيرا إلى أنّ اللقاء يأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي، والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي والالتزام بالمعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية، خاصة الشباب الذين أولت لهم الدولة اهتماما بالغًا خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنّ الحملة الرسمية خفّضت أوجه الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا عملا بتوجهات المرشح الرئاسي، دعما لأشقائنا في فلسطين.

وأضاف فوزي أنّ مكاتب المحافظات يجب أن تكون قِبلة للتفاعل مع المواطنين وتلقي المقترحات في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مشيرا إلى أنّ المرشح الرئاسي وفّر مساحات مشتركة لجميع المواطنين.

من جانبها، أكدت هيئات المكاتب في المحافظات أنهم يقومون بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كافة المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، وزيادة الوعي بالقضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري، والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة المرشح على المستويات كافة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص.