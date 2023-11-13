محافظ الشرقية: تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية مع ضرورة استمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ الشرقية تكثيف الجهود اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابعت رئاسة حي أول الزقازيق تنفيذ أعمال تمهيد وفرد طبقة من الرمال بجوار سور السكة الحديد بشارع النقراشي من أجل توفير عبور آمن لكافه المواطنين والمركبات بشارع النقراشي وشوارع وميادين حي أول الزقازيق.

رفع كفاءة أعمدة الإنارة

كما تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الوحدات المحلية، حيث شملت الأعمال صيانة أعمدة الإنارة خلف مدرسة الزراعة وشارع فكري شعلان وكفر الصعيدي مدخل البلد والعزيزية العبايدة.

ولرفع كفاءة الشوارع، تابعت رئاسة المركز أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البوسطة والشوارع الداخلية بالمدينة التي يصعب رصفها للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

وفي مركز أبو حماد، قامت رئاسة المركز بمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بعد تركيب العوازل بمنطقة مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين في اتجاه طريق العباسة والإسماعيلية بعد توسعة الطريق وتهيئته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.