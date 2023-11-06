محافظ الشرقية: المبادرة الرئاسية «شهادة ميلاد» حقيقية للقرية المصرية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن قيمة فاتورة استثمارات المشروعات الخدمية والتنموية فى المحافظة بلغت 62 مليار جنيه ونسبة التنفيذ فى المشروعات القائمة بلغت 82%. وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إنه تم تنفيذ 553 مشروعاً ونعمل فى 312 أخرى من إجمالى 913 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن اقتصاد المحافظة يمثل 33% من ناتج إقليم قناة السويس و5% من ناتج مصر، والزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة تمثل 67% من اقتصاد المحافظة.

جادون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح أن «المحافظة تلقت 248 ألفاً و635 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء، ولا تهاون فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة».

ما حجم استثمارات المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الأخيرة؟

- الشرقية من المحافظات الكبرى، حيث تضم 509 قرى و5090 تابعاً، ويمثل اقتصاد الشرقية حوالى 33% من الناتج المحلى الإجمالى لإقليم قناة السويس وحوالى 5% من ناتج مصر، والقاعدة الاقتصادية فى الشرقية تعتمد على قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة التى تمثل 67% من إجمالى الناتج المحلى للمحافظة، و4% من حجم التجارة على مستوى الجمهورية.

وإجمالى ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى- الطرق- الإسكان- التعليم- الشباب والرياضة- الأبنية التعليمية- الصحة- التموين- الطب البيطرى) غير مسبوق وغيّر شكل حياه المواطنين، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 62 مليار جنيه، ونعمل جاهدين على الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ما عدد وتكلفة المشروعات الخدمية والتنموية التى تم افتتاحها مؤخراً؟

- المحافظة جادة فى تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له، وتم خلال شهر سبتمبر الماضى الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعاً خدمياً وتنموياً فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى- الإسكان- الطرق والكبارى- الأبنية التعليمية- الشباب والرياضة- الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، وتم افتتاحها بالفعل. وتعود هذه المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه، و7 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 18 مليوناً و700 ألف جنيه، و3 مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه، و41 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 242 مليون جنيه، و29 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 83 مليوناً و200 ألف جنيه، و7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وماذا عن مشروعات «حياة كريمة» بمركز الحسينية؟

- مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف تمثل شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية وستغير شكل الحياة إلى الأفضل وتعمل على تحسين جودة حياة المواطنين، والمحافظة تسير بخطى متسارعة فى تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة بـ41 قرية و741 تابعاً بمركز الحسينية فى قطاعات (مياه الشرب- الصرف الصحى- الأبنية التعليمية- الصحة- الكهرباء- الغاز الطبيعى- الرى- الطب البيطرى- الشباب والرياضة- الطرق والكبارى- المجمعات الخدمية).

لماذا تم اختيار مركز الحسينية لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة؟ وكم عدد المشروعات؟

- مركز الحسينية ذو طبيعة ريفية، ومنذ سنوات طويلة كان الأهالى يفتقرون للخدمات الأساسية، لذلك تم اختياره لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ولتطويره فى كافة القطاعات الخدمية باستثمارات 8 مليارات و690 مليون جنيه، حيث يمثل المركز 31.7% من مساحة المحافظة الكلية، ويبلغ عدد سكانه 700 ألف نسمة وتبلغ مساحته 1559 كيلومتراً مربعاً وله حدود مع محافظات الإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، ويتكون مركز الحسينية من 10 وحدات محلية تضم 41 قرية و740 تابعاً.

وبالنسبة للمشروعات التى تم تنفيذها، تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعاً وجارٍ تنفيذ 312 مشروعاً، وسيتم البدء فى تنفيذ 48 مشروعاً على التوالى من إجمالى 913 مشروعاً بنسبة تنفيذ 82%، بعدد 41 قرية و740 تابعاً، وتم الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعاً بقطاع الصرف الصحى من إجمالى 183 مشروعاً بنسبة تنفيذ 90%، والانتهاء من تنفيذ 95 مشروعاً بقطاع مياه الشرب من إجمالى 102 مشروع بنسبة تنفيذ 99%.

حدثنا عن المشروعات الترفيهية.

- هناك خطة لإنشاء العديد من المشروعات الترفيهية والخدمية سيتم تنفيذها على مراحل فى مختلف المراكز وفقاً للخطة الموضوعة، فمثلاً مدينة الزقازيق شهدت إقامة نادى العائلات بمنطقة الصيادين بتكلفة 2 مليون جنيه، ويمثل متنفساً ومتنزهاً جديداً يليق بأبناء المدينة.

والنادى مقام على مساحة 5400 متر، ويضم متنزهات وحدائق وملعباً خماسياً على مساحة 1200 متر، ويضم منطقة ترفيهية وألعاباً للأطفال، وحاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين، وهناك مشروع الممشى السياحى بمراحله الثلاث أمام مديرية الرى وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، ليكون متنفساً مجانياً للمواطنين.

وماذا عن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»؟

- الهدف من المشروع توفير 55 ألفاً و417 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية 3 مليارات و108 ملايين و644 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألفاً و924 مشروعاً منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ٣١ أغسطس 2023.

ومن أهم المشروعات التى تم تنفيذها (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشى، تجارة حبوب، ورشة موبيليا). وجاء مركز ديرب نجم فى المركز الأول، بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2583 مشروعاً بقيمة 372 مليوناً و401 ألف و535 جنيهاً، يليه مركز الزقازيق (حى أول- حى ثان) بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 2734 مشروعاً بقيمة 356 مليوناً و896 ألفاً و400 جنيه، يليه مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 820 مشروعاً بقيمة 343 مليوناً و744 ألفاً و250 جنيهاً.

تلقينا 248 ألفاً و635 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء

ما آخر التطورات فى ملف التصالح فى مخالفات البناء؟

- فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة انتهت المحافظة من تحرير 12296 عقداً بمراكز ومدن المحافظة، بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، وجارٍ تحصيل باقى الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

أما التصالح فى مخالفات البناء فبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين 248635، والطلبات التى تم إدراجها طبقاً للنموذج (6) بلغت 17888 طلباً، وعدد الطلبات المستوفاة نموذج (7) اللجنة الفنية بلغ 300، وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغ 17430 طلباً.

وماذا عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية؟

- المحافظة جادة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وجارٍ تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إزالة 3435 حالة تعدٍّ، ما بين 2091 حالة بناء مخالف على مساحة 429410 أمتار، و1344 حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية على مساحة 2876 فداناً، وبلغ إجمالى عدد المتغيرات المرصودة 112170 متغيراً، منها 95530 متغيراً ولاية المحافظة و2557 متغيراً خارج ولاية المحافظة، وتم الرد على 100367 متغيراً بنسبة تنفيذ إجمالية 91.7%.

مشروعات

الانتهاء من تأهيل وتبطين 25 ترعة بقطاع الرى والكبارى من إجمالى 36 مشروعاً و15 كوبرى بنسبة تنفيذ 85%، والانتهاء من تنفيذ 106 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالى 107 مشروعات بنسبة تنفيذ 99%، والانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 100% والانتهاء من تنفيذ 40 مشروعاً بقطاع الصحة من إجمالى 61 مشروعاً بنسبة تنفيذ 97%، بالإضافة لعدة مشروعات أخرى.