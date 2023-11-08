محافظ الشرقية: نسعى للارتقاء بقطاع الزراعة وتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجب تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية، بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بقطاع الزراعة

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة وتكثيف نشاط المرشدين لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ندوة إرشادية للمزارعين عن العفن الهبابي

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة إرشادية للمزارعين بناحية البساتين بمدينة الصالحية الجديدة عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقايه النبات والدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس محمود شعبان مدير مكتب زراعة الصالحية الجديدة وعدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.