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هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب جزيرة كريت اليونانية

كتب:

حسن رمضان
03:14 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية، بعمق 10كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل الهزة، وقال إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية خامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 25 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد، وعلى مسافة 15 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة إبانو أركاني.

 

 

 

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