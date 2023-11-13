محلل سياسي فلسطيني يشيد بزيارة وفد «المتحدة» لمصابي غزة: ترفع معنوياتنا

وصل صباح اليوم وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الموقف المصري على كل الصعيد داعم للشعب الفلسطيني، وبالأخص الموقف الدعم الإعلامي الكبير الذي عمل منذ اليوم للعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، نقل الرواية والسدرية الفلسطينية.

رفع معنويات الجرحى

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن زيارة وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سيعمل بالتأكيد على رفع معنويات الجرحى الفلسطينيين، والاستماع لمعاناة الجرحى ونقلها عبر الإعلام المصري بشكل كامل، لأن الإعلام يلعب دورا مهما في الحروب.

وأضاف أن مصر منذ اليوم الأولى للعدوان الإسرائيلي فتحت كل منصاتها الإعلامية لنقل جميع الرواية الفلسطينية والأحداث الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.