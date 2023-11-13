باحث فلسطيني يشيد بزيارة وفد «المتحدة» لمصابي غزة: رسالة قوية من الإعلام المصري

أشاد الدكتور ماهر صافي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، بزيارة وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمصابي وجرحى الشعب الفلسطيني في مستشفى العريش اليوم، قائلاً: «إن هذه الزيارة ليست بجديدة على الإعلام المصري الذي يعي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، واهتماما خدميا بجانب الاهتمام الخاص بالتغطية الإعلامية».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيارة وفد «المتحدة» تؤكد أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا بالنسبة للدولة المصرية، مشيدا بدور الشركة في التغيطة الإعلامية لما يدور في قطاع غزة، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين.

رسالة قوية من الإعلام المصري

وأضاف أن الزيارة رسالة قوية من الإعلام المصري لرفع معنويات مصابي غزة من الشباب والنساء والأطفال، فضلاً عن تعزيز الدور الإعلامي والإغاثي المصري، وتعطي دلالة بأن الدولة المصرية تسخر كل إمكانياتها لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيتهم.

ونوه الباحث السياسي بأن زيارة الوفد تبعث نوعا من الطمأنينة في نفوس المصابين، وتؤكد لهم بأن الدولة المصرية حريصة على توفير احتياجاتهم، وخلق جو يسوده الود والطمأنينة.