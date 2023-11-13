«المصدرين» تستعد لافتتاح الدورة السابعة من معرض «Destination Africa»

تطلق جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، فعاليات الدورة السابعة لمعرض «Destination Africa» في القاهرة يومي 15-14 من الشهر الجاري، حيث يعتبر المعرض واحدا من أهم المعارض المتخصصة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وتبدأ فعاليات المعرض في نسخته السابعة في تمام العاشرة صباح الغد في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة، على أن تعرض المنتجات يومي 15-14 من الشهر الجاري، في المعرض الذي يعد أحد أهم معارض التبادل التجاري والحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس بمصر والدول الأفريقية، مع المشترين الدوليين بجميع أنحاء العالم.

ويجري إطلاق المعرض في نسخته الجديدة بتعاون مشترك بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، حيث يستضيف المعرض عدد كبير من العارضين بالنسخة الجديدة، والتي سيشارك فيها أكثر من 100 عارض و200 مشتري دولي بمختلف العلامات التجارية العالمية.

من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، والمفوض العام للمعرض، إنّ النسخة السابعة من المعرض تأتي تكليل للجهود السابقة في الأعوام الماضية والتي أهلته ليكون ضمن خريطة المعارض الدولية، كما مكن المعرض المصنعين والأفارقة العاملين بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في تحقيق النفاذ بأسواق جديدة، لتحقيق فرص تصديرية مميزة.