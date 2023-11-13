إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالإسماعيلية 

قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إنّ الوحدات المحلية، نفذت اليوم الاثنين، عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية.

وأضاف في بيان صحفي، أنّ إزالة التعديات تضمنت إزالة 45 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و10 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

«بشارة»: الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وقال محافظ الإسماعيلية، إنّ الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة التعديات كافة على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، قائلاً: «لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وسنتعامل بكل حزم مع أي مخالفات».

وأكد «بشارة» على رؤساء الوحدات المحلية، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أنّ الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية، تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

عدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية

وقال «بشارة» إنّ محافظ الإسماعيلية، وجَّهت بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أنّ يُحاسب كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفق القوانين المنظمة لذلك.