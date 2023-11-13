رئيس «إعلامي التحالف الوطني»: نشعر بالأمن والأمان والفخر أمام معبر رفح

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، من أمام معبر رفح إنّ جهود الإغاثة المصرية إلى الجانب الفلسطيني مستمرة، موجّهة الشكر إلى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة: «لولاهم لم نكن لنقدر على الوقوف اليوم في آخر نقطة على الأراضي المصرية ونحن ننعم بالأمن والأمان والفخر».

وأضافت البهنساوي، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد الآن من أمام معبر رفح: «شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي وشكرا للقيادة السياسية الحكيمة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة».