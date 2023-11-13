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«التحالف الوطني»: تواجد 55 ألف متطوع أمام معبر رفح منذ 14 أكتوبر الماضي

كتب:

نرمين عفيفي
03:06 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح

مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسات المجتمع المدني المصرية استطاعت خلال 36 ساعة فقط تحضير القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين.

وأضافت «البهنساوي»، خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمعبر رفح الحدودي «الشباب المتطوع الموجود الآن يتخطى عدده 55 ألف متطوع تواجدوا بداية من يوم 14 أكتوبر أمام المعبر رافضين الرحيل لحين دخول المساعدات للأهالي بقطاع غزة، ونجحت أول شاحنة للمساعدات المصرية للدخول لقطاع غزة يوم 21 أكتوبر ووصلت للأهالي داخل فلسطين من خلال جسر بري متواصل، بمشاركة وجهود المتطوعين من الشباب المصري».

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