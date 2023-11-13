«التحالف الوطني»: جسر إغاثي مستمر لتوصيل شاحنات المساعدات إلى غزة

قال عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن تجهيز القافلة الأولى تزامن مع غموض الموقف بالأراضي الفلسطينية وصعوبة التعرف على متطلبات واحتياجات أهالي غزة، لذلك حرص التحالف الوطني أن تتضمن القافلة مستلزمات طبية عاجلة وأدوية لدعم القطاع الطبي في فلسطين، طبقا للأكواد الدولية في الحالات المماثلة من الحروب والصراعات، إضافة للمساعدات الغدائية والمياه وأكل الأطفال والكساء والخيام والاغطية اولأكفان.

مد جسر إغاثي

وأضاف «مجدي» في كلمته من أمام معبر رفح البري، خلال زيارة الوفد الإعلامي للشركة المتحدة لزيارة المصابين بمستشفى العريش، أنه سيحدث رصد أدق للواقع الفلسطيني من خلال التنسيق مع الجانب الفلسطيني بشكل واضح تم من خلاله التجهيز للقافلة الثانية في إطار جسر إغاثي مستمر تضمن وجود عشرات الشاحنات تمر يوميا عبر معبر رفح البري لأهالي فلسطين.

وأوضح مسؤول التحالف الوطني أن الشاحنات احتوت على مساعدات تتفق تماما مع احتياجات الجانب الفلسطيني، خاصة الاحتياجات الطبية العاجلة، لافتا إلى أن التحالف حرص على إرسال احتياجات طبية أكبر من المطلوبة من الجانب الفلسطيني، سواء للأدوية أو المستلزمات الطبية المطلوبة.