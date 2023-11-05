وكيل «تعليم قنا» يتابع سير العملية التعليمية في مدارس الثانوية الفنية

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية الفنية على مستوى المحافظة بحضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات والإعلام وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني.

التعليم الفني

أشار السيد خلال الاجتماع أن التعليم الفنى يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة من قبل القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لدوره في التنمية وتوفير فرص العمل من خلال ربط هذه المنظومة بسوق العمل لتأهيل الطلاب على الاندماج في سوق العمل فور التخرج وأنه على مديري المدارس الثانوية الفنية استغلال الإمكانيات الموجودة داخل المدارس الزراعية والصناعية والزخرفية وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلاب وتقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفعيل الغياب اليومي للطلاب

وأكد على مديري المدارس بتفعيل الغياب اليومي للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتغيبين من طلاب وطالبات المدارس بالتعليم الفني والعمل على عودة الطلاب للمدرسة من خلال تفعيل الانشطة وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب وتوعيتهم بعدم الغياب.

وأضاف أن القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم مع تقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم بالتفعيل الإيجابي لخطط الزيارات الميدانية لضمان أهدافها المنشودة وتحقيق عملية تعليمية يسودها الانضباط في كافة المدارس.