قطع المياه عن مركز الرياض بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مركز ومدينة الرياض، غداً الثلاثاء، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، ولمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه الحاج علي.

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ مدينة الرياض وقرى «المثلث، وأبو مصطفى، والحصفة، والرغامة، والضبعة، والرصيف، وطلمبات 7، والبرية، والثابت» وتوابعها، سيتأثرون بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة، موضحة أنّ سبب قطع المياه هو قيامها بأعمال الصيانة بمحطة مياه الحاج علي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب مجانية

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.