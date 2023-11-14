انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار خام الحديد اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق، حيث انخفاض سعر حديد «الاستثماري» 176 جنيه للطن، عن سعر أمس الأثنين، وبات يباع حاليا بسعر 38405 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في عدد من المصانع والشركات.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و581 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز سعر 41146 للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.

حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.

الشعبة العامة لمواد البناء

هذا وقد عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارتها لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة للمشاكل التي تواجه التجار، فيها طالبت بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.