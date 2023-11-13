«تعليم قنا» تنظم ندوة عن الذكاء الاصطناعي بعنوان «تيقن وتأكد»

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن العالم يشهد حالياً تطوراً كبيراً وغير مسبوق فيما يخص الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح واقعاً فعلياً يتصل بمختلف المجالات، وأهمية الذكاء الاصطناعي في كونه أداة مساعدة بجانب العنصر البشري لتسريع المهمة وليس لإنجازها بشكل كلي، كما أوضح في المقابل أبرز الاستخدامات السلبية لتلك التقنيات عبر ما يعرف بتقنية deep fake لتغيير صور وأصوات الأشخاص.

ندوة بعنوان «تيقن وتأكد»

وتابع وكيل تعليم قنا، في بيان صحفي، أن وجود تطبيقات يمكنها تقديم معلومات مغلوطة بما قد يعد تضليلًا للآخرين، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين اليوم بعنوان «تيقن وتأكد»، في إطار مبادرة الذكاء الاصطناعي مستقبل العالم وخدمة البشرية بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

مفهوم الذكاء الاصطناعي

وأوضح «السيد»، أن الندوة تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وإيجابياته وسلبياته، وعلاقته بالعملية التعليمية في ظل التغيرات المعاصرة والتكنولوجية الحديثة، مضيفاً أن أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي والأخذ بكافة الجوانب الإيجابية له والبعد عن الاستخدام السيئ للتكنولوجيا والتحقق من كل ما يتم مشاهدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخلق جيل واعٍ وعلى قدر كبير من المعرفة.

وقالت الدكتورة هالة خير أستاذ الصحة النفسية كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، إن التكنولوجيا الحديثة والهواتف الذكية لها إيجابيات وسلبيات، والذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم في العديد من المجالات المختلفة، حيث يمكن استخدامه لتحليل البيانات واتخاذ القرارات ومساعدة البشر في القيام بالمهام اليومية بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة ، مضيفة أن الهواتف الذكية والتطبيقات الحديثة أيضا لها بعض العيوب منها إهدار الوقت والمال وكذلك العديد من الأضرار البصرية والسمعية واكتساب السلوكيات الخاطئة خاصة لدى النشء.