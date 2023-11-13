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رئيس حي الكوثر بسوهاج تتابع أعمال إنشاء حديقة عامة على مساحة 1.5 فدان

كتب:

فهد فكري بلوم
06:00 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حديقة سوهاج

حديقة سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج، برئاسة فريدة سلام، وبإشراف الدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، بمتابعة أعمال إنشاء حديقة عامة بالحي على مساحة 1.5 فدان، بمحيط قرية النساجون الجديدة.

إنشاء سور ومقاعد رخام

وتشمل الأعمال إنشاء سور بكامل المساحة، ومقاعد رخام، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتقسيم مساحة الحديقة إلى أحواض زهور وأشجار، كما تمت أعمال المتابعة والمرور على عملية إنشاء وتخطيط الحديقة الملحقة بحي الكوثر سوهاج على مساحة 1600 متر.

زيادة المسطحات الخضراء

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بنطاق جميع أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوب سوهاج، وتكثيف زراعة الأشجار، وإنشاء الحدائق العامة، وخلق متنفس للأهالي والمواطنين، وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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