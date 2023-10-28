«التنمية المحلية»: استمرار متابعة مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار متابعة معدلات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة «100 مليون شجرة» بمختلف المحافظات، والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

الحد من التلوث

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا في زراعة الأشجار وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

المبادرة الرئاسية

من جانبه، قال هشام فايز، رئيس مركز مطاي، إنه جارٍ استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث زراعة 84 شجرة مثمرة وزينه بالطريق الدائري كما تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام كما تم ري الأشجار بطريق مصر أسوان ودهان جذوع الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي وبدائري مطاي.