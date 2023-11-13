افتتاح التدريب السنوي على استخدام بنك المعرفة المصري بـ«تربية الإسكندرية»

شهد الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، التدريب السنوي على استخدام بنك المعرفة المصري بالجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وأخصائيّ المكتبة الرقمية والطلاب، الذي ينعقد في الفترة من 13 نوفمبر الحالي، وذلك بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته أكد الدكتور هشام سعيد، أن بنك المعرفة المصري يعد طفرة ونقلة حقيقية في سهولة الحصول على المعلومات في شتى مجالات العلوم المختلفة، كما يعد بيئة خصبة جدا من الموارد التعليمية المتاحة طوال الوقت عبر الإنترنت بصورة مجانية للمصريين.

مميزات بنك المعرفة

وأوضح أن البنك يوفر مقاطع وأفلام تعليمية ومصادر مختلفة ومتعددة لتجميع المادة العلمية من مقالات منشورة عالميا ومحليا والتي لم يكن من السهل الحصول عليها من قبل وكانت تكلف الباحث الكثير من الوقت والمال، مشيرا إلى أن بنك المعرفة يضم صفوة الناشرين على مستوى العالم والذين شاركوا بتقديم العديد من الأفلام التعليمية ومقالات علمية وملفات صوتية ومكتبة ثرية جدا تضم مواد تعليمية قيمة تقدر عددها بالملايين وتزخر قائمة الناشرين بكيانات بارزة عالميا مثل Elsevier, Springer, Taylor and Francis, Oxford University press, Willy.

70 مليون عملية بحث على منصة بنك المعرفة المصري

وأشار إلى أن البنك نجح بالفعل في الوصول إلى كافة أرجاء المجتمع المصري، حيث تم عقد أكثر من 900 جلسة تدريبية في المدارس بخلاف أكثر من 120 جلسة أخرى تم عقدها في الجامعات، فضلا عن تخصيص أكثر من 150 مختصا من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها للوصول ببنك المعرفة المصري لأعلى مستويات النجاح، لافتا إلى أن منصة بنك المعرفة المصري حققت أكثر من 70 مليون عملية بحث و40 مليون عملية تنزيل للملفات و250 عملية تسجيل لحسابات مستخدمين بنك المعرفة المصري، مضيفا أنه اتسع نطاق قاعدة المستخدمين ليضم الطلاب والأطفال المهتمين بالقراءة والاطلاع.

فيما أكد الدكتور محمد أنور أن بنك المعرفة المصري يعد قفزة نوعية في تحقيق طموحات الباحثين وطلاب الدراسات العليا، لا سيما وأنه يقدم أكبر مصادر المعرفة على الإنترنت، حيث يعطي الطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العال، مؤكدا أن كثافة الحضور تعكس اهتمام الباحثين بجامعة الإسكندرية على الاطلاع على كل ما هو جديد في البحث العلمي، مشيرا إلى أن البحث العلمي يعد قضية أمن قومي، لأن البحث العلمي سيفيد في مواجهة حروب الجيل الرابع التي تواجه الشباب في تلك الفترة.

وأشارت الدكتورة السيدة إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن التدريب يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم البحث العلمي والتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية وتلبية لاحتياجات التدريب للفئات المستهدفة منه في تعظيم الاستفادة لأهم قواعد البيانات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال شرح مفصل يقدمه نخبة من المتخصصين في التدريب التقني لمساعدة الباحثين للوصول لأكبر قدر من المعرفة البحثية في كافة التخصصات العلمية.

تفاصيل التدريب

وأشارت الدكتور آلاء جعفر مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، إلى أن التدريب سيتضمن كيفية إنشاء حساب علي بنك المعرفة المصري وإرشادات بإجراءات التقدم للحصول علي تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس وكيفية استخدام بنك المعرفة ومحرك البحث الأكاديمي به، وشرح مفصل لأهمية قواعد البيانات من خلال البنك، فضلا عن شرح للأدوات والبرمجيات البحثية المتاحة من خلال منصة بنك المعرفة المصري.