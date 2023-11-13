إعلان نتيجة قرعة الحج في جنوب سيناء.. فوز 31 مواطنا

أجرت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الاثنين، قرعة الحج العلنية، التي تُقام تحت رعاية وزارة الداخلية، بقاعة المؤتمرات في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد أبو باشا مفتش الداخلية واللواء عصام غانم مدير إدارة البحث الجنائي بجنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني جنوب سيناء المتقدمين لقرعة الحج.

فوز 31 مواطنا في قرعة الحج بجنوب سيناء

وأعلنت مديرية أمن جنوب سيناء، في بيان صحفي، نتيجة القرعة، وجاءت بفوز 31 مواطنًا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، بواقع 4 من مدينة رأس سدر، و1 من مدينة أبورديس، و10 من مدينة شرم الشيخ، و3 من مدينة دهب، و5 من مدينة نويبع، و8 من مدينة طور سيناء.

17 مواطنًا ضمن قائمة الاحتياطي

كما أنه مدرج 17 مواطنًا ضمن قائمة الاحتياطي، بواقع 3 من مدينة رأس سدر، و6 من مدينة شرم الشيخ، وواحد من مدينة دهب، و3 من مدينة نويبع، و4 من مدينة طور سيناء.

وهنأ السكرتير العام، الفائزين بقرعة الحج، نيابة عن محافظ جنوب سيناء، مؤكداً ثقته في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء للمحافظة خلال أداء شعائر الحج، وحمٓلهم أمانة الدعاء لمصر وللدول العربية بالاستقرار والأمن والأمان.

وأكد أنّ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يحرص كل عام على لقاء الحجاج قبل سفرهم، وإهدائهم ملابس الإحرام، وتوفير أتوبيس لنقلهم إلى المطار، إضافة إلى تسهيل كل الإجراءات الخاصة بالسفر والعودة.