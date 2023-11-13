إعلان نتيجة قرعة الحج في 5 محافظات غدا.. الرابط والأماكن

ينتظرالمواطنون المتقدمون لقرعة الحج 2024 وذووهم في 5 محافظات مصرية، إعلان نتيجة قرعة الحج غدا الثلاثاء واختيار الفائزين بالانضمام لبعثة الحج المصرية لهذا العام وزيارة بيت الله الحرام.

وتعقد قرعة الحج غدا بمحافظات كفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية والمنوفية والفيوم، استكمالا لإعلان النتيجة في 15 محافظة خلال الأيام السابقة، بينما يتم استكمال إجراء قرعة الحج لباقي المحافظات خلال أيام.

قرعة الحج 2024 بالمحافظات

وتقدم «الوطن» لمتابعيها عبر خدماتها المتعددة أماكن قرعة الحج 2024 غدا الثلاثاء في 5 محافظات وفقا لمديريات الأمن، بكلا منها والأوراق المطلوبة للتقديم ورابط نتيجة قرعة الحج ليتمكن المواطنين من الأستعلام عن نتيجة كلا منهم بالرقم القومى.

أماكن قرعة الحج غدا 2024

تعقد قرعة الحج غدا في:

- مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ

– مديرية الأمن بمحافظة الوادي الجديد

-مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية

– مديرية الأمن بمحافظة المنوفية

– مديرية الأمن بمحافظة الفيوم

رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات

يمكن الأستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 إلكترونيا من هنا، فضلا عن إعلانها مباشرة بالقرعة العلنية التي تجرى بمبنى مديرية في كل محافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

يتم الأستعلام إلكترونيا عن قرعة الحج بالخطوات التالية،

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة بموقع وزارة الداخلية

- كتابة الرقم القومي للمتقدم.

- إدخال كود التحقق .

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.