فوز 204 أشخاص في قرعة الحج ببني سويف (صور)

شارك المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف للعام الجاري، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، وفي حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

فوز 204 أشخاص في قرعة الحج ببني سويف

وأُجريت قرعة الحج ببني سويف عن طريق الحاسب الآلي، تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 204 فائزًين وفائزات، بجانب احتياطي بنسبة 50% لعدد 102 متقدمًا، من إجمالي 775 مواطناً ومواطنة تقدموا للقرعة.

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين

وهنأ محافظ بني سويف الفائزين، مؤكداً على ثقته وأمله في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر عامة وبني سويف خاصة خلال أداء تلك الشعيرة الجليلة، وحمٓلهم أمانة الدعاء من أطهر بقاع الأرض لبلدنا الغالية، بدوام نعم الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى، أن يمن على الجميع بالحج المبرور، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم، ومتمنيا التوفيق في القرعة المقبلة لمن لم يحالفه النصيب هذا العام.