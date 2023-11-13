إعلان نتيجة قرعة الحج في بورسعيد.. 177 تأشيرة منها 3% لكبار السن

أجرت مديرية أمن بورسعيد، اليوم، قرعة الحج محافظة بورسعيد العلنية لهذا العام، والتى تمت بنظام إلكتروني دون تدخل بشري فيها باختيار 177 تأشيرة من بينها نسبة 3% لكبار السن.

حضر قرعة الحج محافظة بورسعيد اللواء مازن صبري الطباخ مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ورئيس لجنة الحج، بإحدي قاعات المدينة الشبابية بحي الزهور ببورسعيد .

527 متقدما لقرعة الحج محافظة بورسعيد

وصرحت مديرية أمن بورسعيد خلال إجراء القرعة بأن حصة قرعة الحج لمحافظة بورسعيد هذا العام 177 تأشيرة من بينها نسبة 3% لكبار السن، وأوضحت أنه تقدم للحج 527 مواطنا، وذلك من خلال أقسام الشرطة بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وأجريت قرعة الحج محافظة بورسعيد علي 172 تأشيرة، كما تم اختيار عدد إضافي بنسبة 50% احتياطيا في حالة اعتذار أو أي سبب منها عدم استكمال أوراق الحج لمن فاز بالقرعة.

اختيار مميكن لقرعة الحج

ورصدت الوطن إعلان نتيجة قرعة الحج محافظة بورسعيد أمام المواطنين على شاشة عرض كبيرة أوضحت فيها إجراءات إختيار الفائزين عن طريق القرعة المميكنة بالحاسب الآلي دون تدخل بشري ثم استعرض المسؤول أسماء الفائزين طبقا لنتيجة القرعة على شاشة العرض.

زغاريد الفرحة

وتعالت الزغاريد والفرحة بين الفايزين بقرعة الحج هذا العام مؤكدين أنهم سيدعون لمصر ولرئيسها السيسي ولفلسطين بالنصر علي الأعداء، بينما أكد من لم يحالفهم الحظ بالفوز في قرعة الحج محافظة بورسعيد أنها نداء من الله وأشاد الجميع بشفافية الإجراءات والاختيار المميكن.