ظهور نتيجة قرعة الحج 2024 في 15 محافظة.. استعلم بالرقم القومي

ظهرت اليوم نتيجة قرعة الحج 2024 في 6 محافظات جديدة ليرتفع عدد المحافظات التي ظهرت بها نتيجة القرعة إلى 15 محافظة حتى الآن، وأجريت القرعة بها خلال 3 أيام، فيما ينتظر أبناء المحافظات الأخرى إجراء القرعة خلال الأيام الثلاثة المتبقية من الاسبوع الجاري.

وتستعرض «الوطن» خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 في 15 محافظة وهم: «الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، المنيا، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، الغربية، بنى سويف، جنوب سيناء، أسوان، القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح» حيث يمكن الاستعلام عنها عبر الرقم القومي في خطوات بسيطة، بحسب ما تم إعلانه من مديريات الأمن التي نظمت تلك القرعة.

نتيجة قرعة الحج في 15 محافظة بالرقم القومي

تتمثل خطوات معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 في 15 محافظة تمت عمليات القرعة بها، عبر الرقم القومي في التالي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

- الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- الضغط على بحث.

ظهور نتيجة قرعة الحج في 15 محافظة بالرقم القومي

عقب خطوات الاستعلام نتيجة قرعة الحج بالرقم القومي ستظهر النتيجة لتوضح حالة الطلب فائز أو غير فائز.

- إن كان صاحب الرقم القومي قد فاز في نتيجة قرعة الحج في تلك المحافظات السابقة سوف يستكمل الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق السفر.

- على المتقدمين في باقي المحافظات إنتظار إجراء القرعة الخاصة بهم في المواعيد المعلنة سابقا ومن ثم الاستعلام عليها.