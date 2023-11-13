تسليم أجهزة كهربائية لسيدة من الأولى بالرعاية في الفيوم

في استجابة عاجلة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لطلب إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية، بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية للمساعدة في تأثيث منزلها، تم توفير غسالة كهربائية، وبوتاجاز، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، وتسليمها لها بالفعل اليوم، وسط فرحة السيدة وأبنائها بالأجهزة والأدوات.

كان محافظ الفيوم قد عقد اليوم الاثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وطالبته إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية بحل مشكلتها المتعلقة بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتأثيث منزلها.

توفير أجهزة كهربائية

ووجه محافظ الفيوم، بتوفير المساعدات اللازمة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة الفيوم، وفي استجابة سريعة وعاجلة بالفعل تم التنسيق مع مؤسسة خيرية قامت بتوفير غسالة كهربائية وبوتاجاز للسيدة، حيث جرى توصيلهما إلى منزلها.

توفير حياة كريمة للبسطاء

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير الدعم اللازم، وتيسير سبل الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، لتلك الجمعيات وهذه المؤسسات والمنظمات.