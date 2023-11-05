محافظ الفيوم يتابع أعمال ترميم وتطوير منطقة اللاهون الأثرية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، جهود منطقة آثار الفيوم، لتطوير منطقة اللاهون الأثرية، بهدف إبراز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية، وتسليط الضوء على اهتمام الدولة المصرية بتاريخها وحضارتها، وهي إحدى أبرز وأهم المواقع الأثرية الخمسة المفتوحة للزيارة في محافظة الفيوم، حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان صحفي، أن منطقة آثار الفيوم قامت بعدد من الأعمال لترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية بها والتي تضم معظم العصور التاريخية والحقب الزمنية.

وكشف أنّ منطقة أثار الفيوم تضم 5 مواقع أثرية مفتوحة للزيارة وهي هوارة، واللاهون، وكوم أوشيم، ومعبد قصر قارون، ومعبد مدينة ماضي الأثرية.

خطة تطوير منطقة آثار اللاهون

من ناحيته، أشار الدكتور علي عبدالله البطل مدير عام آثار الفيوم، إلى أنّ منطقة الفيوم قد نفذت خطة لتطوير منطقة آثار اللاهون، والتي تضمنت إزالة كميات كبيرة من رديم الحفائر التي تحيط بهرم اللاهون، والتي تعود معظمها لحفائر تمت في القرن الماضي، وإعادة تأهيل وترميم جميع المباني الخدمية الموجودة بالمنطقة، وتشمل غرفتي تحصيل التذاكر، والحراسة، ودورات المياه، بجانب عمل مكتب خاص بمفتشي الأثار بجوار مبنى الخدمات.

إنشاء مركز للزوار بهرم اللاهون

وتابع أنه تم تجديد «المدقات» المسارات لمناطق الزيارة المختلفة وإنارتها وشملت هرم اللاهون، والمقابر المحيطة به شمالًا وجنوبًا «المجموعة الهرمية الكاملة للملك سنوسرت الثاني»، وإجراء حفائر علمية بصفة منتظمة بالمنطقة.

وذكر إنّه تم وضع اللافتات الإرشادية والخرائط الإيضاحية لتاريخ المنطقة وشملت هرم الملكة، ومعبد الوادي، والمصاطب الصخرية على كامل مسطح المنطقة الأثرية، والتي تعود إلى أغلب العصور التاريخية، كما تم عمل مظلات بالساحة المقابلة للهرم من الناحيتين الجنوبية والشرقية.

تطوير ودرء خطورة الهرم من الداخل

وبيّنّ مدير عام آثار الفيوم، أنه تم إقامة مركز للزوار بمنطقة هرم اللاهون، وكافيتريا تم تحديدها من قبل المختصين بالمنطقة، كما يتم حالياً أعمال تطوير ودرء خطورة لهرم اللاهون من الداخل، حيث تم إعداد مشروع لهذا الغرض، ويشمل ترميم هرم اللاهون من الداخل، وتأهيل ممراته الداخلية وترميمها وصيانتها، وتم عمل حساسات على أركان الهرم الأربعة، لقياس منسوب المياه تحت السطحية، ودرء تلك المخاطر عن هرم اللاهون مستقبلًا.