«الهجرة»: «إحياء الجذور» تهدف للتواصل مع الجاليات الأجنبية في جميع المجالات 

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ «إحياء الجذور» هي إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى التواصل مع الجاليات الأجنبية التي كانت موجودة على الأراضي المصرية.

وأضافت جندي، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر فيس بوك، أنّ مصر لا تنسى أبنائها، حتى وإن كانوا ينتمون إلى دول أخرى، وهذا ينطبق على العديد من الدول التي كان لها جاليات ضخمة على أرض مصر، بهدف البحث عن فرصة عمل، وبعض الجاليات كانت تبحث عن ملاذ آمن نتيجة لظروف معينة موجودة في هذه الدول، ووجدت ضالتها في مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّ هذا الأمر يسري على الجاليات «اليونانية، والقبرصية، ومالطا، والإيطالية، والآرمينية»، وكل هذه الجاليات لها علاقة بوزارة الهجرة، لافتة إلى أنّ العلاقات ليست في المجال الثقافي فقط، بل في مجال الاستثمار والعلوم والطب وجميع المجالات.