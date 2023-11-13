وزيرة الهجرة تكشف عن مستجدات مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، كانت الأولى التي عملت عليها، بعد موافقة رئيس الوزراء، وفق النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي خرج بمجموعة من التوصيات.

وكشفت السفيرة، أن كان من بين التوصيات التي جاءت خلال المؤتمر، تسهيل وتيسير حصول المصريين بالخارج على جلب إحدى السيارات من الخارج إلى الداخل، وحرصت وزراة الهجرة على خلق مميزات بها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن طلبات المصريين بالخارج، كانت جلب سيارة من الخارج إلى الداخل، ليستفيدوا بها أثناء تواجدهم في مصر، خلال الإجازات أو أثناء عودتهم بشكل نهائي، بستهيل وتخفيض في الجمارك والضرائب والرسوم.

وديعة دولاريه في البنوك المصرية مقابل جلب السيارة

ومن هنا حولت وزارة الهجرة هذه الفكرة، وأصبح «من حق المصري بالخارج أن يجلب سيارة من الخارج، دون أي جمارك أو ضرائب أو رسوم، مقابل وضع وديعة دولارية في البنوك المصرية، لمدة 5 سنوات، وتكون تلك الوديعة بالنسبة للمصري بالخارج، ويمكن أن يستردها دون أي نقصان بعد الـ5 سنوات المقررة لربط هذه الوديعة».

30% قيمة الوديعة الدولارية لجلب سيارة من الخارج لهذه الدول

أما بالنسبة للمصريين المقيمين في دول مثل الخليج وأستراليا والدول التي ليس بها اتفاقيات تجارة حرة، فتكون الوديعة 30% من حجم الجمارك الأساسية، بالإضافة لبعض الجمارك والرسوم.