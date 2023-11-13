وزيرة الهجرة تستعرض مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائها بالسفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد مطالب المصريين بالخارج وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث تم العمل على تأسيسها بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج الذين وقعوا على بروتوكول إنشاء الشركة بالأحرف الأولى.

وأشارت «جندي» خلال حديثها إلى الحملة الترويجية «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، والتي تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، وتم إطلاقها لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

تعاون مع البنك المركزي المصري لتيسير الأوعية الادخارية

كما لفتت الوزيرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر.

معاش بكرة بالدولار مطلبًا مهما لكثير من المصريين بالخارج

وأوضحت جندي أن شهادة «معاش بكرة بالدولار» التي تعد مطلبًا مهما لكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق تطبيق هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

تخفيضات للمسافرين على تذاكر الشركة الوطنية مصر للطيران

وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، من بينها الامتحان على فصلين دراسيين لأبناء المصريين بالخارج، استجابة لمطالبهم، وكذلك السماح بسنة استثنائية لتوفيق أوضاع من انتهت سنوات إجازاتهم بالخارج، من أساتذة الجامعات، وكذلك تقديم تخفيضات للمسافرين من المصريين بالخارج على تذاكر الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار 216 يوما.

خدمات الإسكان المقدمة للمصريين بالخارج

وكذلك خدمات الإسكان المقدمة للمصريين بالخارج، من إتاحة وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج، في مناطق متميزة، وكذلك إتاحة خارطة الاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج، وتعريفهم بسبل الاستثمار في مصر والمجالات المتاحة.