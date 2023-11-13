وزيرة الهجرة تستقبل قنصل مصر العام الجديد في شيكاغو

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وزيرة الهجرة: تعاون وثيق بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة المصرية

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدبلوماسية المصرية مدرسة متميزة، مشيدة بالسفيرة ندى دراز، التي لها رحلة دبلوماسية متميزة، مستهلة اللقاء بتهنئتها على اختيارها قنصلا لمصر في شيكاغو، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الهجرة ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة المصريين بالخارج، وتقديم مختلف المحفزات.

وقالت وزيرة الهجرة إنّ الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية جالية مهمة جدًا، مؤكدة أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسؤولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة، منوهة في هذا الصدد إلى اللقاءات التي تجريها سيادتها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال «الفيديو كونفرانس» ضمن حملة «شارك بصوتك» للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت.

تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأعلنت الجندي أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كما حرصت جندي، خلال اللقاء، على اطلاع القنصل المصري الجديد لدى شيكاغو، على جهود وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة بالقانون، إضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.