مصر للطيران تعلن انضمام 18 طائرة جديدة من طراز «بوينج B737-8MAX» لأسطولها

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطني لجمهورية مصر العربية «مصر للطيران»، كما يعد طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران.

انضمام 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX لأسطولها الجوي

ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقي الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026.

وخلال المؤتمر الصحفي الذى نظمته شركة Air Leas Corporation في معرض Dubai Airshow قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة Air Leas Corporation، إننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد «مصر للطيران»، والذى يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز، مضيفًا أننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران بإعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، ومشيراً إلي أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

وفي نفس السياق، أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة Air Leas Corporation وهى تتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية.

وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27 وهى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الإنبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعد (عدد 16 مقعد لدرجة رجــال الأعمال وعدد 144 مقعد للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الإستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعًا لمزيد من التعاون في المستقبل .

ومن جانبه أضاف عفيف لويس، مساعد نائب الرئيس لشركة ALC إنه لشرف لفريقنا أن يقوم بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة عريقة كشركة مصر للطيران وأننا نساهم بشكل كبير في دعم وتطوير أسطول الشركة من الطرازات ذات الممر الواحد، كما أننا نتوجه بالشكر لفريق العمل بمصر للطيران لإختيارهم الشراكة مع شركة ALC في هذا الإستثمار الكبير لتحديث وتطوير أسطولها الجوى، ونتطلع إلى أن تكون هناك علاقة ناجحة طويلة الأمد بين كل من شركة ALC و شركة مصر للطيران.

الجدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران العامل حاليا يضم 80 طائرة من بينهم 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين إنضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.