حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في حي المناخ ببورسعيد استعدادا للشتاء

نظم جهاز شؤون البيئة بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم، حملة مكبرة لمكافحة القوارض والحشرات، بعد عدة شكاوى من المواطنين في عدد من مناطق الحي وبالتزامن مع بدء موسم الشتاء والذي يكثر فيه القوارض والحشرات.

وأوضحت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ في محافظة بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية في حي المناخ ممثلة في إدارة شئون البيئة، برئاسة المهندسة فوزية النعناعي، شنت اليوم، حملة مكبرة مشتركة لمكافحة القوارض والحشرات بشوارع المنطقة الرابعة السكنية بنطاق الحي، بالتعاون مع مركز مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض المتوطنة ببورسعيد.

استجابة لشكاوى المواطنين

وأشارت رئيس حي المناخ إلى أن فريق العمل الميداني للحملة قام بأعمال الرش والتطهير بالمنطقة الرابعة استجابة لشكاوى المواطنين من أهالي المنطقة للقضاء على الحشرات والقوارض لا سيما مع بدء انخفاض درجات الحرارة قبل فصل الشتاء.

وصرحت رئيس حي المناخ بأنه سيتم تغطية كافة مناطق وشوارع الحي بحملات متتابعة لمكافحة القوارض والحشرات ضمن خطة الحي خلال موسم شتاء 2023.

استمرار حملات تجميل الحدائق

وفي سياق آخر، أعلنت رئيس حي المناخ استمرار حملات تجميل حدائق الحي، وذلك ضمن استعدادات الإدارات لتطوير المساحات الخضراء قبل فصل الشتاء، موضحة أنه تم استكمال الأعمال الدورية لفريق عمل إدارة الحدائق، برئاسة المهندسة نهى البدوي، لرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى والأحواض بالشوارع والمناطق السكنية والميادين بنطاق الحي.

وأكدت أنه تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة والتجميل والري وقص النجيل وإزالة الحشائش الغريبة وتقليم وتشكيل الأشجار بمنطقة 6 أكتوبر خلف مستشفى النصر ومن الميادين والأحواض بامتداد شارع الناصر وامتداد شارع ستالينجراد بنطاق الحي.