أستاذ مناعة بالأزهر: طرق طبيعية للتخلص من حشرات الشعر.. منها زيت الزيتون

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها التخلص من حشرات الرأس الملازمة للأطفال خاصة بالمدارس، ومنها الأدوية الخاصة بتلك الأمراض المتاحة بالصيدليات.

علاج حشرات الرأس

أضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، الطرق الكيماوية لها أضرار على المدى البعيد، لذلك يفضل استخدام الطرق الطبيعية المعتادة، ومن أشهرها غسل شعر الطفل بماء مخفف بالخل، لأنه يعمل على تقليل مفعول الحشرة بالرأس، ويمكن عمل حمام من زيت الزيتون لأنه قاتل للحشرات، ويعمل على سد المسام، التي يمكن امتصاص الدم من خلالها.

وتابعت: أنه عند إصابة الطفل بتلك الحشرات، فأنه يحك برأسه، وينتج عن ذلك الإصابة بحساسية شديدة وعدوى بكتيرية، ويمكن أن تتفاقم العدوى، لذلك يجب المحافظة على النظافة الشخصية، والاستمرار على طرق العلاج لمدة أسبوعين متتاليين.