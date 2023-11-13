حملة فريد زهران: الانتهاء من البرنامج الرئاسي خلال 72 ساعة.. ويتخطى الـ150 صفحة

قال الدكتور محمد سالم، مساعد المرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية ومنسق البرنامج الاقتصادي، إن حملة المرشح الرئاسي تستكمل لقاءاتها الجماهيرية بلقاء الجمعة المقبل في مدينة البدرشين يعقبه مؤتمرات ولقاءات بالفيوم السبت المقبل.

وأكد سالم في تصريحات له، أنه سيتم الانتهاء من البرنامج التفصيلي خلال 72 ساعة على الأكثر وهو ما يتخطى الـ150 صفحة، وذلك قبل إطلاقها لحوار مجتمعي مع الفئات المعنية بالبرنامج من خبراء ونقابات وجمعيات رجال أعمال، فضلًا عن استمرار نشره بالمحافظات.

وتابع: «أننا في الحملة الانتخابية وضعنا برنامجًا نخاطب به المواطن المصري، لمناقشة المشكلات الأساسية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ووضع مجموعة من الحلول والسياسات والبرامج والمشروعات التي تحتاج إرادة جادة لتنفيذها»

وأضاف: «رؤيتنا هي خلق اقتصاد سوق اجتماعي يتبنى نهج تنمية اقتصادية حقيقية عبر إحداث تغيير جوهري في الهيكل الاقتصادي وليس فقط التنمية عبر مشروعات البنية التحتية».

وقال إن برنامج الحملة يقوم على 6 محاور؛ الأول يتبنى إعادة التنافسية في الاقتصاد عن طريق عودة الدولة لأدوارها الطبيعية كمنظم للسوق ودعم التنافسية وليس مزاحمة القطاع الخاص، والثاني يرتبط بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة وإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات وإرجاء ما لم يبدأ، والثالث يتعلق بتبني سياسة واضحة لإدارة ملف الديون باستدامة وكفاءة سواء بفض تشابكات الدين المحلي أو إدارة الدين الخارجي بمعايير تراعي الحدود الآمنة وتقصر الاقتراض على المشروعات ذات العائد الدولاري الواضح.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثل في إعادة رسم سياسات المالية العامة بإعادة بناء هيكل الإيرادات الضريبية وتحصيل الضرائب من الثروات العقارية والأرباح والدخول المرتفعة وليس من القيمة المضافة والاستهلاك، بالإضافة لتوحيد الموازنة العامة، والخامس هو تحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية، وتبني استراتيجية لتعميق التصنيع ودمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، أما المحور السادس فيهتم بحل أزمة الإسكان وتراخيص البناء المعطلة منذ فترة طويلة وتسببت في أزمات كثيرة تمس بالحق في السكن الكريم.