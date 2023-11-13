وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال تنفيذ مبادرة «100 يوم صحة» بمنيا القمح

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمركز ومدينة منيا القمح، في يومها الـ 142على التوالي، والتي انطلقت نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ووجه وزير الصحة بمد المبادرة 100 يوم أخرى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاستفادة اكبر عدد من المواطنين بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية.

متابعة انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية

كما تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية بمركز طب الأسرة بالجديدة، ووحدة طب الأسرة بالقراقرة، التابعتان للإدارة الصحية بمنيا القمح، حيث تم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل، وتوافر الأدوية الخاصة بطب الأسرة، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

كما تفقد مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان، كما كلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بصرف مكافأة مالية للممرضة المكلفة بالنوبتجية بوحدة القراقرة، نظراً لكفاءتها في أداء العمل والإلمام بكافة البيانات الخاصة بمؤشرات العمل، وعملها المخلص في تحقيق المستهدف المطلوب بالمبادرات الرئاسية لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستحقين.

وكيل الوزارة يتابع الخدمات العلاجية للمواطنين

كما تفقد وكيل الوزارة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين بمركز طب الأسرة بالجديدة، مثل قسمي الكلى الصناعية والعلاج الطبيعي، وقام بالمرور على وحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، مؤكدا أهمية تدوين كافة البيانات على الفلاتر الموجودة بالمحطة، متفقدا صيدلية المركز، ومؤكدا أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحة المرضى.

كما أكد على الفرق الطبية والرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة يستمر تنفيذها بالمحافظة حتى أول ديسمبر 2023، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.