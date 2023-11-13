«تعليم الدقهلية» تطلق مبادرة لاختيار أجمل صوت بين طلاب المحافظة

أعلن الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إطلاق مبادرة أجمل صوت غنائي لطلاب مدارس محافظة الدقهلية، والتي جاءت من ضمن العديد من المبادرات وبإشراف وتنفيذ إدارة الخدمات والأنشطة الطلابية الدكتور حازم الألفي، مدير عام الخدمات ومدير إدارة الأنشطة الدكتورة جميلة علي، وموجهين التربية الموسيقية.

بدء إجراء المسابقة

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، في بيان له، أنّ إدارة الخدمات حددت موعد بدء إجراء المسابقة اعتبارا الاثنين 13 نوفمبر، إذ يجرى تنظيم المسابقة على 3 مراحل:

- المرحلة الأولى اكتشاف الموهوبين بالمدارس وانتقاء أفضل الأصوات.

- المرحلة الثانية التصفية على مستوى الإدارات التعليمية.

- المرحلة الثالثة التصفية النهائية على مسرح مدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات في إجازة نصف العام.

تقييم الأعمال من لجنة من كلية التربية النوعية

وأكد أنه يجرى تقييم الأعمال من لجنة من كلية التربية النوعية قسم الموسيقى ومختصين في الغناء بإشراف توجية عام التربية الموسيقيه بالمديرية والإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل قام ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بحضور حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وأجريت الانتخابات بكل شفافية وأسفرت عن فوز الطالب محمد هشام محمد إدارة غرب المنصورة التعليمية بمنصب أمين الاتحاد، والطالبة مريم محمد نعمان إداره بني عبيد بمنصب الأمين المساعد.

والطالبة بسنت عبد السلام إدارة شرق بمنصب المقرر الديني والثقافي، والطالبة جنة أحمد أبو زيد مدرسة الشهيد أحمد حسين للغات بمنصب المقرر الاجتماعي، والطالب يوسف عبدالفتاح فوزي إدارة بلقاس بمنصب المقرر العلمي، والطالب سمير محمد محمد إدارة ميت غمر بمنصب المقرر الرياضي، والطالبة ناهد محمود أحمد إدارة دكرنس بمنصب المقرر الفني.