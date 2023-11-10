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«تعليم الدقهلية» تحدد موعد المسابقة الثقافية لطلاب التعليم الفني

كتب:

آية حسنين
10:12 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
ناصر شعبان

ناصر شعبان

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مواعيد انطلاق المسابقة الثقافية لطلاب التعليم الفني في أنشطة اللغة العربية والتي ستقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير، والتي تشمل مجالات إلقاء الشعر وكتابة الشعر وكتابة القصة وكتابة البحث.

المسابقة الثقافية بالدقهلية 

وأشار شعبان في بيان له إلى أن المسابقة جاءت فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأنشطة الطلابية وبتنمية المواهب الثقافية والعلمية لدى الطلاب لخلق جيل قادر على التحدى.

مواعيد المسابقة الثقافية بالدقهلية 

وأوضح أنه تجرى المسابقة الثقافية فى المواعيد التالية:

على مستوى الإدارات: من 1 إلى 12/15 

على مستوى المديرية: من 20 إلى 12/٣٠

على مستوى الجمهورية: فى إجازة نصف العام الأسبوع الثانى من فبراير.

وأكد أن الهدف من الموهبة هو الاهتمام والوعي الكبير بأهمية الأنشطة فى صقل مواهب الطلاب، لذا يجري عمل المسابقة الثقافية من أجل تنمية مهارات ومواهب الطلاب.

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