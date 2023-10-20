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«تعليم الدقهلية» تدعو العاملين للمشاركة في وقفة تضامنية مع فلسطين اليوم

كتب:

آية حسنين
10:38 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
وكيل وزارة التعليم بالدقهلية

وكيل وزارة التعليم بالدقهلية

كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن قيام مديرية التربية والتعليم، بقيادة هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بدعوة مديري عموم الإدارات التعليمية وقيادتها ومدارسها ومعلميها وجموع العاملين بمديرية التربية والتعليم من أجل المشاركة في الوقفة التضامنية مع أشقائنا الفلسطينيين، اليوم الجمعة.

وقفة تضامنية مع فلسطين

وأوضح «شعبان»، في بيان له، أنه سيتم تنظيم الوقفة التضامنية مع الأشقاء في فلسطين، في ميدان أم كلثوم بمدينة المنصورة بالدقهلية في تمام الساعة الثانية مساء، موضحا أنه ستبدأ بعد أداء صلاة الغائب على ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صلاة الغائب على الضحايا الفلسطينيين

وتشهد محافظة الدقهلية أداء صلاة الغائب في عدة مساجد بالمنصورة وهي مسجد الجوهرة، مسجد السلام، مسجد النصر ومسجد 6 أكتوبر.

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