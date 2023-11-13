متحدث المفوضية الأوروبية: لا يجب وضع أي عوائق أمام وصول المساعدات إلى غزة

قال بالاز أوجفاري، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، إن المفوضية قدمت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 4 مرات، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، مثل الهلال الأحمر المصري، مشيراً إلى أنه يتم تحويل المساعدات إلى مطار العريش، تمهيداً لإدخالها إلى غزة.

ما يهمنا الآن احترام القانون الدولي

وأضاف متحدث المفوضية الأوروبية، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن «ما يهمنا الآن بشكل كبير، هو احترام القانون الدولي، الذي لا يعرف التمييز وفق أي معايير، سواء اللون أو الجنس»، موضحاً أن «هناك احتياج شديد للمساعدات في غزة، ويجب إيصال هذه المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر».

تقديم المساعدات وحماية المدنيين

وذكر أن تقديم المساعدات وحماية المدنيين يحث بالتنسيق مع المنظمات الشريكة مثل الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الجسور الجوية، ولدينا علاقات طيبة مع السلطات المصرية ساعدتنا على إيصال المساعدات.