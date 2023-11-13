36 منحة دراسية جامعية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

سلمت مؤسسة نهضة بني سويف، 36 وثيقة منح دراسية بالجامعة للعام الدراسي 2023/2024، لعدد 36 من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتفوقين والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، عبارة عن إيصالات سداد الرسوم ووثائق المنح الدراسية، مؤسسة نهضة بني سويف.

36 منحة دراسية جامعية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة، اليوم، بالتعاون مع محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والمحاسب وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة مع المؤسسة.

محافظ بني سويف يهنئ الطلاب الحاصلين على المنح

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الحاصلين على المنحة لفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي، ما أهلهم للحصول على تلك المنحة لاستكمال دراستهم الجامعية، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي ترعاها مؤسسة نهضة بني سويف، والتي تكتسب أهمية خاصة، حيث يستفيد منها الطلاب المتميزون والمتفوقون ومساعدتهم من خلال توفير الدعم المالي لاستكمال دراستهم الجامعية ومسيرتهم الأكاديمية.

شروط استمرار منح الدراسة الجامعية

وأكد وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، تحمل المؤسسة كلفة المنح الدراسية لعدد 36 طالبا وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية العامة والأزهرية، شملت كليات طب بشري وأسنان، علاج طبيعي، ألسن، هندسة، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة المستفيدين من المنحة خلال سنوات الدراسة الجامعية، لتقييم نتائجهم والتي تشترط الحصول على تقدير جيد جيداً في كل عام لضمان استمرار تفوقهم لتحقيق الهدف من المنحة.