تدريب 40 موظفا ضمن برنامج الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، فعاليات البرنامج التدريبي لإدارات الموارد البشرية، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، وذلك لتدريب العاملين في المراكز والمدن بالمحافظة على برنامج الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، حيث يشارك 40 متدربا بتلك البرنامج، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 15 من شهر نوفمبر الجاري بمركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، تحت إشراف كريم السماحي مدير مركز استدامة في كفر الشيخ.

التعرف على مهام الوظائف

وقال محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الاثنين، إن البرنامج التدريبي تحت عنوان «الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية»، يهدف إلى التعرف على مهام الوظائف المعاصرة للموارد البشرية الناجحة، علاوة على رفع مستوى أداء العاملين بإدارات الموارد البشرية بالديوان العام ومراكز ومدن الإقليم، بما يخدم تطوير أنماط وأساليب العمل بالموارد البشرية وتحويلها من إدارة شؤون الموظفين إلى الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، والاعتماد على نقل المعرفة وتنمية المهارات وتبادل الخبرات لتطوير وتحسين أداء العاملين.

توفير الوقت والجهد

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن العمل الناجح، والذي يساند إلى استراتيجية ناجحة، يوفر مزيد من الوقت والجهد هلال بيئة العمل، ويصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بتقديم أفضل الخدمات الحكومية.