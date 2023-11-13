قطع المياه عن مركز قلين بكفر الشيخ لمدة 7 ساعات غدا.. اعرف الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مركز ومدينة قلين، غداً الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة مياه عزيز الجديدة وخط محطة مياه المدمجة.

قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ مركز ومدينة قلين سيتأثر بقطع مياه الشرب، لمدة 7 ساعات، موضحةً أنّ سبب قطع المياه هو قيامها بأعمال الصيانة لربط خط 1200 مم الخاص بمحطة مياه عزيز الجديدة وخط محطة مياه المدمجة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب مجانية

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.