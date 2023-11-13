وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة

قال ألكسندر شالينبرج، وزير الخارجية النمساوي، إنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار، وإنشاء الممرات الإنسانية في غزة بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين.

وأضاف شالينبرج، أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 يناقشون في بروكسل اليوم الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، موضحًا أنّ وقف إطلاق النار ضرورة عاجلة، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وأن إسرائيل ملزمة به مثل أي دولة أخرى.

جميع دول الاتحاد الأوروبي تؤيد وقف إطلاق النار

كان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تؤيد بوضوح الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعا بوريل إسرائيل إلى تجنب سقوط ضحايا من المدنيين وبالنظر إلى الوضع الكارثي تحتاج غزة إلى المزيد من المساعدة، مطالبًا بوجود حل لمسألة ما يجب أن يحدث بعد الحرب.