الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة «ذات مغزى» في غزة.. وإيصال الوقود بشكل عاجل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، دعا إلى هدنات إنسانية «ذات مغزى» في غزة، وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.

وقال «ليناركيتش» خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: «هناك حاجة ملحة إلى تحديد الهدنات الإنسانية واحترامها»، مؤكدا أنه يتعيّن إدخال الوقود خاصة وأن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفاد الوقود، وهناك حاجة ملحة إلى ذلك».

استشهاد 17 مريضا في مجمع الشفاء الطبي

وأعلنت مصادر طبية في غزة اليوم، استشهاد 17 مريضا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

ولا يزال مجمع الشفاء محاصرا من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علما أن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.